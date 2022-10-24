Кузяев рассказал о самых памятных голах в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своих самых запоминающихся голах в составе команды из Санкт-Петербурга».

Напомним, Кузяев перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ахмата». С тех пор футболист провёл за «сине-бело-голубых» 162 матча, забив в них 22 мяча и отдав 26 результативных передач.

По мнению полузащитника, игроки его амплуа должны забивать много голов, поскольку им часто приходится подключаться к атакам.

«Мой самый памятный гол в составе «Зенита»? Лично я бы выделил два — ​это голы «Спартаку» и «Селтику» в мой самый первый сезон в основном составе «Зенита». Оба раза мои удары были из‑за пределов штрафной площади, и в итоге получились классными. Непредсказуемые для вратарей и для меня самого», — цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл в составе своей команды 14 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.