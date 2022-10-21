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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает, что Семак сделал правильно, избавившись от Дзюбы

21 Октября 2022 • 10:24 Комментировать
Адана Демирспор
...
Коньяспор
1 2.15 X 3.50 2 3.30
23.10 17:00

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Напомним, минувшим летом 34-летний форвард подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Кечинов считает, что наставник петербуржцев Сергей Семак сделал правильно, избавившись от Дзюбы, так как, по мнению эксперта, нападающий начал играть хуже.

«У Дзюбы ушла скорость. Раньше ему достаточно было трёх-четырёх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет. Если пару лет назад Артём оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Дзюба защищал цвета «Зенита» в период с 2015 по 2022 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» экс-капитан сборной России провёл 249 матчей, забив в них 108 голов и отдав 70 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Валерий Кечинов Адана Демирспор
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