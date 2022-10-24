Непомнящий – о Дзюбе: «Для меня интерес пропал»

Бывший наставник сборной Камеруна и сибирской «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу выступлений Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«После того как Артём престал быть востребованным в России и уехал в Турцию, для меня интерес пропал», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Непомнящий отметил, что Дзюба является хорошим футболистом, уровень которого соответствует уровню турецкой Суперлиги, однако причину не слишком впечатляющих выступлений футболиста специалист понять не может.

На текущий момент «Адана Демирспор» с 22 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице.