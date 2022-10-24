Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Непомнящий – о Дзюбе: «Для меня интерес пропал»

24 Октября 2022 • 20:32 Комментировать
Адана Демирспор
1:1
Коньяспор
окончен

Бывший наставник сборной Камеруна и сибирской «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу выступлений Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«После того как Артём престал быть востребованным в России и уехал в Турцию, для меня интерес пропал», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Непомнящий отметил, что Дзюба является хорошим футболистом, уровень которого соответствует уровню турецкой Суперлиги, однако причину не слишком впечатляющих выступлений футболиста специалист понять не может.

На текущий момент «Адана Демирспор» с 22 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Артём Дзюба Чемпионат Турции Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
56 мин
Хатайспор Хатайспор
Бешикташ Бешикташ
1
1
4.80 4.00 1.68
Видео
56 мин
Гиресунспор Гиресунспор
Анкарагюджю Анкарагюджю
0
0
2.55 3.30 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
20:32 · Турция
Непомнящий – о Дзюбе: «Для меня интерес пропал»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Дзюба не вернётся в «Зенит» 2
16:46 · Турция
Аршавин высказался об игре Дзюбы в «Адана Демирспор»
14:43 · Турция
Губерниев: «Мы хотим видеть возбуждённого Дзюбу!» 1
13:41 · Турция
​Колосков: «Дзюба – мёртвый футболист»
11:39 · Турция
Икарди забил первый гол в 2022 году 1
23 Октября
17:28 · Турция
​Дзюбу не включили даже в запас «Адана Демирспор» - такого ещё не было
21 Октября
22:29 · Турция
Кудряшов не вышел на поле в матче чемпионата Турции
17:14 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Если Дзюба после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган может оказаться в Турции
12:36 · Турция
Президент «Адана Демирспор»: «Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Семак сделал правильно, избавившись от Дзюбы 1
19 Октября
17:13 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров отреагировал на возможный переход Смолова в «Галатасарай»
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» высказались о трансфере Смолова
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов мог летом перейти в европейский клуб
Все новости
Рекомендуем