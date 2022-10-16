Канчельскис — о Дзюбе в Госдуме: «Если Дзюба хочет слушать депутатский бред, то пусть идёт»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба в будущем может стать депутатом.

Экс-футболист считает, что всё будет зависеть от желания самого Дзюбы. По словам Канчельскиса, ранее и ему предлагали заняться политической деятельностью, однако прославленному игроку это было неинтересно.

«Если Артём Дзюба хочет слушать депутатский бред, то пусть идёт после завершения карьеры в Государственную думу. Депутаты иногда принимают такие решения, что никто, даже инопланетяне не могут понять.

Мне вот тоже предлагали в своё время пойти депутатом, но мне работа в Госдуме совсем неинтересна», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, минувшим летом 34-летний Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» из «Зенита». В нынешнем сезоне российский форвард провёл в составе турецкой команды четыре матча, отметившись в них одним забитым голом.