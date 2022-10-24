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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Губерниев: «Мы хотим видеть возбуждённого Дзюбу!»

24 Октября 2022 • 14:43 Комментировать (1)
Адана Демирспор
1:1
Коньяспор
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Турции 34-летний россиянин провёл четыре матча, забив в них один гол. В игре 11-го тура против «Коньяспора» (1:1) Дзюбы и вовсе не оказалось в заявке команды. 

Губерниев считает, что Дзюба ещё способен реанимировать карьеру в новом для себя клубе.

«Пациент скорее жив, чем мёртв. Но в любом случае Артём что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбуждённого! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артёма будет здоровая футбольная эрекция», —  цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт нападающего с турецким клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Адана Демирспор
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