Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Адана Демирспор»: «Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год»

21 Октября 2022 • 12:36 Комментировать
Адана Демирспор
...
Коньяспор
1 2.15 X 3.50 2 3.30
23.10 17:00

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак высказался о желании поднять цену на билеты на домашние встречи, упомянув в своей реплике Артёма Дзюбу.

«Я хочу повысить цены на билеты. Не ждите, что они от меня отвернутся. Как выживет клуб? Он не выживет, продавая билеты за пять или десять лир. Он не выживет, если люди будут покупать поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать даже по 100 тысяч футболок ежегодно», — цитирует руководителя турецкого клуба издание Milliyet.

Напомним, что бывший капитан российской сборной присоединился к «Адана Демирспор» этим летом, забив всего один гол в четырёх встречах за новый коллектив.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Мурат Санджак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР КОНЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.22 в 20:00
Антальяспор Антальяспор
Истанбулспор Истанбулспор
2.04 3.60 3.45
Видео
22.10.22 в 14:30
Умраниеспор Умраниеспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2.45 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
12:36 · Турция
Президент «Адана Демирспор»: «Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Семак сделал правильно, избавившись от Дзюбы 1
19 Октября
17:13 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров отреагировал на возможный переход Смолова в «Галатасарай»
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» высказались о трансфере Смолова
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов мог летом перейти в европейский клуб
18 Октября
09:03 · Испания. Ла Лига
Озил отреагировал на «Золотой мяч» Бензема
07:37 · Турция
Текке дал совет Дзюбе, которому не дают играть в Турции
16 Октября
11:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Дзюбе в Госдуме: «Если Дзюба хочет слушать депутатский бред, то пусть идёт»
09:49 · Россия. Премьер-лига
В «Касымпаше» высказались о трансфере Селихова
15 Октября
19:37 · Турция
​Дзюба снова 90 минут просидел в запасе
15:29 · Россия. Премьер-лига
Свищев — о Дзюбе в роли депутата: «Почему поставили крест на его спортивной карьере?»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Роднина считает, что у Дзюбы есть определённые качества для того, чтобы стать депутатом
14 Октября
21:50 · Турция
Черчесов: «Скоро Дзюба будет приносить пользу своей команде»
11:59 · Турция
Икарди: «Ванда Нара - посмешище всего мира»
13 Октября
20:56 · Турция
Терюшков: Не знаю, сможет ли Дзюба стать депутатом
Все новости
Рекомендуем