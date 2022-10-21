Президент «Адана Демирспор»: «Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак высказался о желании поднять цену на билеты на домашние встречи, упомянув в своей реплике Артёма Дзюбу.

«Я хочу повысить цены на билеты. Не ждите, что они от меня отвернутся. Как выживет клуб? Он не выживет, продавая билеты за пять или десять лир. Он не выживет, если люди будут покупать поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать даже по 100 тысяч футболок ежегодно», — цитирует руководителя турецкого клуба издание Milliyet.

Напомним, что бывший капитан российской сборной присоединился к «Адана Демирспор» этим летом, забив всего один гол в четырёх встречах за новый коллектив.

