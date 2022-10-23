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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Дзюбу не включили даже в запас «Адана Демирспор» - такого ещё не было

23 Октября 2022 • 17:28 Комментировать
Адана Демирспор
1:1
Коньяспор
1 2.15 X 3.45 2 3.35
2-й тайм

В воскресенье «Адана Демирспор» проводит домашний матч чемпионата Турции против «Коньяспора». Нападающий Артём Дзюба не оказался даже на скамейке для запасных. За пределами заявки на матч россиянин в Турции оказался впервые.

Если взять пять предыдущих матчей «Адана Демирспор» в чемпионате Турции, то Артём Дзюба четыре раза проводил по 90 минут на скамейке запасных. Ещё в одном случае 34-летний россиянин вышел на замену на 6 игровых минут.

За «Адана Демирспор» Артём Дзюба провёл пять матчей и забил один гол.

Напомним, что Артём Дзюба перебрался в «Адана Демирспор» в августе на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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АДАНА ДЕМИРСПОР КОНЬЯСПОР
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