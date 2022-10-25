Малком: «Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть»

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о разгромной победе над «Сочи» в заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Питерцы на своем поле выиграли со счетом 7:0.

«Я очень доволен тем, как мы сыграли, набрали очень важные три очка. Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьётся за чемпионство», - приводит слова бразильского легионера клубная пресс-служба.

После 14 туров петербургский коллектив с 36 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на семь баллов. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Краснодаром».