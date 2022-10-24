Семак: «Надеюсь, все подошли в хорошей форме, а там посмотрим»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Насколько я знаю, Матео Кассьерра очень хотел сыграть сегодня. Каково его состояние на данный момент, потому что его даже нет в запасе на игру?

- Лучше. Начинает работать, но пока только индивидуально. К следующему матчу он уже будет готов на какое-то время, по крайней мере, мы на это рассчитываем.

- Насколько изменилась подготовка? Все же было только три дня. В четверг была тяжелая кубковая игра, тяжелая ситуация, потому что один день тоже имеет значение. Перед прошлым матчем вы отмечали, что три дня и четыре дня - это большая разница.

- Практически через три на четвертый, практически четверо суток между играми, поэтому нормально. Если через два на третий, там более внимательно нужно относиться к состоянию игроков и их ротации. Что касается игр через три на четвертый, тем более, мы играли прошлый матч дома, не нужно было никуда лететь, никуда добиться, поэтому главный акцент на восстановлении тех, кто играл. Естественно, те, кто меньше играет, должны быть функционально готовы, чем мы занимались при подготовке к матчу. Надеюсь, все подошли в хорошей форме, а там посмотрим. Кто больше играет, есть вероятность того, что они больше устанут. Для этого есть игроки, которые должны выходить и помогать команде в тот момент, когда это нужно будет.