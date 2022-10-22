Аршавин — о словах Лахтера: «Я ничего не хочу отвечать»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отреагировал на слова своего бывшего агента Денниса Лахтера, который ранее объявил футболиста в жадности.

Аршавин заявил, что не собирается отвечать Лахтеру на эти оскорбления. Экс-футболист отметил, что даже не узнал бы об этом интервью агента, если бы ему о нём не сообщили.

«Мне звонили из газеты, где вышло это интервью, спрашивали, буду ли я что-то комментировать, мол, он меня жадюгой назвал. Но я даже ничего не хочу отвечать», — приводит слова Аршавина «Sport24».

Напомним, во времена своей футбольной карьеры Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». В настоящий момент он занимает должность помощника исполнительного комитета в «Зените».