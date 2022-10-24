«Зенит» в большинстве уже громит «Сочи»

В середине первого тайма матча «Зенита» с «Сочи» чемпионы повели со счётом 3:0, а соперник помимо разгрома к тому же играет вдесятером после фола последней надежды со стороны Артёма Мещанинова. На 25-й минуте Иван Сергеев почти с ленточки забил свой второй гол в этом поединке после передачи на пустые ворота от Вячеслава Караваева.

До этого Сергеев отличился на второй минуте, также забивал Малком.

«Зенит» лидирует с отрывом от второго места в семь очков, сочинцы, наверняка, не смогут уйти с восьмого места.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.