Игонин считает, что Сычевой пригодился бы «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в санкт-петербургский клуб.

«Можно ставить вопрос о том, что Сычевой пригодился бы «Зениту», потому что Кассьерра не дает того результата, которого от него ждут», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, нет никаких гарантий, что футболист будет давать такой же результат после перехода в стан «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Сычевого 13 забитых мячей и одна результативная передача в 14 матчах с учетом всех турниров.