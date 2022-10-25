Булыкин: «Зенит» можно сравнить с «Баварией»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: они тоже рвут всех с большим счетом, но могут проиграть несильной команде. У них очень хорошая фора. В этом плане будет тяжело кому-то догнать», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

В последнем матче «сине-бело-голубые» отпраздновали разгромную победу над «Сочи» со счетом 7:0. «Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с «Краснодаром».