Порядина – о чувстве чемпионства: «Сегодня это пришло уже»

Главный тренер женского футбольного клуба «Зенит» Ольга Порядина поделилась эмоциями от чемпионства.

Наставник «сине-бело-голубых» отметила, что на сегодняшний день чувства значительно усилились по сравнению с моментом окончания матча против «Ростова» (0:0), хотя и в тот момент команда испытывала радостные эмоции.

«Но все равно было двоякое чувство: мы чемпионы, но пока нет подтверждения. Но сегодня это пришло уже», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Улыбаясь, тренер призналась, что думает о том, что в раздевалке будет присутствовать шампанское.

«Зенит» впервые стал чемпионом России.