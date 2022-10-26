Стрепетов: «Мостовой превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру полузащитника «сине-бело-голубых» Андрея Мостового в матче против «Сочи» (7:0).

«В последнем матче с «Сочи» Андрей был не похож сам на себя. Он превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита», — цитирует слова Стрепетова Betonmobile.

Эксперт считает, что Мостовой не должен подстраиваться под других игроков, он должен проявлять инициативу, потому что является индивидуально сильным футболистом.

В нынешнем сезоне 24-летний вингер принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.