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Стрепетов: «Мостовой превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита»

26 Октября 2022 • 14:33 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру полузащитника «сине-бело-голубых» Андрея Мостового в матче против «Сочи» (7:0).

«В последнем матче с «Сочи» Андрей был не похож сам на себя. Он превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита», — цитирует слова Стрепетова Betonmobile.

Эксперт считает, что Мостовой не должен подстраиваться под других игроков, он должен проявлять инициативу, потому что является индивидуально сильным футболистом.

В нынешнем сезоне 24-летний вингер принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов Сочи Андрей Мостовой
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