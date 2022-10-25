Кержаков: «Не чувствуется, что «Сочи» готов бороться за медали»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вчерашней победе над «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» разгромили соперника на своем поле со счетом 7:0.

«Не чувствуется, что «Сочи» готов бороться за медали. В прошлом году они показывали более содержательную игру. Турнирное положение говорит о том, что у них перестроение», - передает слова вратаря «Чемпионат».

По итогам 14 туров сочинская команда с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, с 7-очковым отрывом уверенно лидирует в Премьер-лиге.