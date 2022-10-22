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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов назвал лучшего легионера РПЛ

22 Октября 2022 • 09:38 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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24.10 20:00

Старший селекционер «Факела» и бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал лучшего легионера РПЛ на сегодняшний день.

По мнению экс-игрока сборной России, сильнейшим иностранным футболистом Премьер-лиги является колумбийский хавбек «Зенита» Вилмар Барриос.

«Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине — опорный и инсайды, или два опорных — всё зависит от них», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинский «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне колумбиец провёл в составе петербуржцев 15 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Александр Самедов Вилмар Барриос
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