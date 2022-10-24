Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» забил в ворота «Сочи» два гола подряд, счёт стал 7:0

24 Октября 2022 • 21:41 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

«Зенит» и «Сочи» продолжают играть в одни ворота в матче 14-го тура Премьер-лиги. Команда Сергея Семака забила уже шестой гол вице-чемпионам прошлого сезона. Ближе к концу матча зенитовцы получили подарок от Артура Юсупова, который выкатил мяч на Малкома, который немедленно наказал соперников за такую грубую ошибку. В следующей атаке также был забит мяч. Густаво Мантуан здорово сыграл на добивании после того, как Сослан Джанаев справился с угрозой своим воротам - 7:0.

Напомним, что в первом тайме Иван Сергеев оформил дубль, также забивали Малком (дважды), Вендел и Вильмар Барриос.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Сочи Сочи
7
0
1.33 6.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Понятно, что не всегда такие мячи залетают»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Надо, как говорится, этот момент пережить и двигаться дальше»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть»
22:00 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали стоимость Сычевого в 500 тысяч евро 1
21:57 · Россия. Премьер-лига
Как Малком и Мантуан забили лёгкие голы в ворота «Сочи» - видео видео
21:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высоко оценил работу Ганчаренко
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил в ворота «Сочи» два гола подряд, счёт стал 7:0
21:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Сёмин должен работать в «Локомотиве»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал о песнях болельщиков
21:30 · Россия. Премьер-лига
Очередной гол дальним ударом по воротам «Сочи» - видео видео
21:24 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал игру Чалова и Соболева в текущем сезоне
21:23 · Россия. Премьер-лига
Барриос забил пятый мяч в матче «Зенит» - «Сочи»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Семшов — об игре ЦСКА: «Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»
21:11 · Россия. Первая лига
Тедеев не перейдёт в клуб РПЛ из «Алании»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол издали от Вендела - видео видео
Все новости
Рекомендуем