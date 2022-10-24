«Зенит» забил в ворота «Сочи» два гола подряд, счёт стал 7:0

«Зенит» и «Сочи» продолжают играть в одни ворота в матче 14-го тура Премьер-лиги. Команда Сергея Семака забила уже шестой гол вице-чемпионам прошлого сезона. Ближе к концу матча зенитовцы получили подарок от Артура Юсупова, который выкатил мяч на Малкома, который немедленно наказал соперников за такую грубую ошибку. В следующей атаке также был забит мяч. Густаво Мантуан здорово сыграл на добивании после того, как Сослан Джанаев справился с угрозой своим воротам - 7:0.

Напомним, что в первом тайме Иван Сергеев оформил дубль, также забивали Малком (дважды), Вендел и Вильмар Барриос.