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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов не исключил, что крупное поражение от «Зенита» стало формой протеста игроков «Сочи» против Гаранина

26 Октября 2022 • 15:24 Комментировать (1)
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался после поражения «Сочи» от «Зенита» (0:7) в матче 14-го тура РПЛ.

«Можно ли считать поражение 0:7 от «Зенита» формой протеста игроков «Сочи»? Думаю, в этой теории есть доля правды. Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи», — приводит слова Орлова Sport 24.

Эксперт заявил, что «Сочи» не оказал никакого сопротивления «Зениту», у команды нет химии и борьбы за результат.

После 14 туров сочинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» стал обладателем серебряных медалей РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Сочи Вадим Гаранин
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Комментарии (1)
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Прям щас
26 Октября 2022 в 15:41
нет химии, сказал он и сделал мой день.
хотя, если кому-то приходят в голову протестные идеи такого рода, кое-какая химия там все же имеется гг.
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