Орлов не исключил, что крупное поражение от «Зенита» стало формой протеста игроков «Сочи» против Гаранина

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался после поражения «Сочи» от «Зенита» (0:7) в матче 14-го тура РПЛ.

«Можно ли считать поражение 0:7 от «Зенита» формой протеста игроков «Сочи»? Думаю, в этой теории есть доля правды. Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи», — приводит слова Орлова Sport 24.

Эксперт заявил, что «Сочи» не оказал никакого сопротивления «Зениту», у команды нет химии и борьбы за результат.

После 14 туров сочинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» стал обладателем серебряных медалей РПЛ.