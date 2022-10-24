Малком: «Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Сочи» (7:0) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы сегодня одержали очень важные три очка. Счастлив, что смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно отдохнуть, перевести дух и настраиваться на игру в Краснодаре. Всегда думаю о том, что нам нужна только победа.

- Два забитых мяча, как вы и сказали. Какой вам понравился больше?

- Думаю, что первый, потому что мы в той атаке здорово поддавили соперника, вернули себе мяч. Вендел хорошо нашел меня передачей, первая попытка удара не удалась, но со второй я все-таки сумел отличиться. Повторюсь, помог команде, это очень здорово. И еще раз: спасибо всей команде, потому что каждый отдал все силы на поле. Игроки, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьется за чемпионство.

- Вы сейчас в тройке лучших бомбардиров чемпионата. У трех футболистов одинаковое количество мячей. Вы-то сами свои мячи считаете? Знаете, сколько у вас? Ставите какую-то цель на сезон?

- Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать. Я все-таки не тот человек, который забивает очень много. Думаю, в этом сезоне плоды той работы, которую я провожу за пределами поля, как я слежу за питанием, восстановлением, то, как в целом устроен мой быт, это всё в целом сейчас находит отклики на поле. Мне очень приятно, что я помогаю своими голами. Но не думаю о том, что могу стать лучшим бомбардиром или нет. Если получается забивать - всегда здорово, но для меня всегда важнее победа команды.