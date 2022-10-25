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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов – о «Сочи» в матче с «Зенитом»: «Команда к матчу оказалась не готова»

25 Октября 2022 • 17:27 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Бывший футболист петербургских клубов «Зенит» и «Динамо» Алексей Стрепетов прокомментировал разгромную победу одного из своих бывших клубов над «Сочи» (7:0).

Специалист считает, что тренерский штаб у южной команды на текущий момент достаточно молод и лишь набирается опыта. Александр Точилин и Вадим Гаранин являются перспективными тренерами, однако по ходу матча против коллектива с берегов Невы было совершено немало ошибок, касающихся тактики.

«В результате команда к матчу оказалась не готова. Все знают, что начало питерцы обычно проводят очень мощно», - цитирует бывшего футболиста Bet On Mobile.

Оппонентам «Зенита» на футбольном поле лучше всего прибегнуть к исполнению оборонительного футбола, чтобы не пропустить гол на первых минутах матча. Но «Сочи» вышли будто бы против соперника, равного им по силам, в результате чего пропустили два мяча и заработали удаление. На этом можно было давать финальный свисток.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Алексей Стрепетов Сочи
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