Семак: Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно участие Кассьерры в матче с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии нападающего Матео Кассьерры перед матчем с «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

«Он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист заявил, что в ближайшие два дня станет известно о том, сможет ли Кассьерра принять участие в предстоящей игре.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.