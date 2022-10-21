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Семак: Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно участие Кассьерры в матче с «Сочи»

21 Октября 2022 • 14:23 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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24.10 20:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии нападающего Матео Кассьерры перед матчем с «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

«Он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист заявил, что в ближайшие два дня станет известно о том, сможет ли Кассьерра принять участие в предстоящей игре.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сочи Матео Кассьерра
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