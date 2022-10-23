Агент высказался о возможном выкупе «Зенитом» Мантуана

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем своего клиента в питерском клубе.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец может перейти в «Зенит» на постоянной основе. Напомним, Мантуан принадлежит «Коринтиансу», выступая за «сине-бело-голубых» на правах аренды.

«Выкуп Густаво? По этой теме пока новостей нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист провёл в составе «Зенита» 12 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера 3 миллиона евро.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 24 октября, против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.