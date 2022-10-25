Защитник «Зенита» Чистяков - о победе 7:0: «Мы бежали забивать сколько могли - хотели больше»

В рамках 14-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле принимал «Сочи». Подопечные Сергея Семака отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0. Своими впечатлениями от встречи поделился защитник хозяев Дмитрий Чистяков.

«Мы бежали забивать сколько могли - хотели больше. Но при этом не забывали про оборону. Хороший матч получился», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 14 туров петербургский коллектив с 36 набранными баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на семь очков.

В следующем матче «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Краснодаром». Матч пройдет 30 октября.