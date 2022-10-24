Ринат Билялетдинов: Дзюба не вернётся в «Зенит»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном возвращении нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в РПЛ.

«Думаю, Артём не выдерживает конкуренцию в Турции. Он пытается играть в свой футбол, а в Турции проповедуют другие принципы построения игры», — заявил Билялетдинов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, футболист может вернуться в Россию, но не в «Зенит», ведь годы уже берут свое.

В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил один гол. Стоит отметить, что в крайнем матче Дзюба не попал в заявку команды на очередной тур чемпионата Турции.