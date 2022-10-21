Ле Таллек допустил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть за сборную России

Полузащитник «Торпедо» Дамьен ле Таллек поделился мнением о возможном выступлении бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо за национальную сборную России.

32-летний француз рассказал, как раньше тоже пытался отправить подобный запрос в ФИФА, но ему отказали. Однако хавбек пожелал удачи Малкому и Клаудиньо, допустив, что их попытка может увенчаться успехом.

«Возможно, для них это легче, потому что они провели больше времени в России. Поэтому у них будет шанс. Возможно, их заявку одобрят», — приводит слова ле Таллека «Спорт-Экспресс».

Напомним, 18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс по получению российского гражданства. Отметим, что оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.