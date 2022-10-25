Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о доминации «Зенита» в российском футболе после разгрома «Сочи» со счётом 7:0 в матче РПЛ.

«Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож наш футбол — на европейский, азиатский или южно-американский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодняшний день, «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды, обе доминируют. Наш чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по игрокам, и по трансферной кампании», – заявил участник двух чемпионатов мира в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, такая ситуация будет продолжаться до возвращения российских клубов в еврокубки. Важным компонентом успеха «Зенита», по словам Кавазашвили, является сохранение иностранных футболистов летом, в то время как другие были вынуждены искать новичков.

Напомним, что победа над «Сочи» позволила «сине-бело-голубым» оторваться от «Спартака» на семь баллов и набрать 43 очка. «Зенит» выиграл последние четыре сезона Российской премьер-лиги.

