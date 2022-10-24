Цаллагов рассказал о настрое «Сочи» на матч с «Зенитом»

Игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов пообщался с клубной пресс-службой в преддверии поединка против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Особого подхода к этой игре нет. Соперник хороший и предполагается интересная игра, но к этому матчу готовились так же, как и к любому другому», - приводятся слова футболиста на официальном сайте клуба.

«Зенит» примет «Сочи» на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой строчке.