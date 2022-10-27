Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев – о матче «Зенита» и «Сочи»: «Почти приговор интриге в РПЛ»

27 Октября 2022 • 22:39 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался об интриге в чемпионате России после победы «сине-бело-голубых» над «Сочи» со счётом 7:0.

«Это почти приговор интриге в РПЛ. Скорее, реальное соотношение сил в этом сезоне. Разница в классе игроков «Зенита» и «Сочи» была видна невооружённым глазом», – заявил экс-функционер петербургского коллектива в интервью «Чемпионату». По его мнению, борьбу за золотые медали подопечным Сергея Семака могут навязать только «Спартак» и ЦСКА. Однако такой расклад, по словам эксперта, возможен, если сам «Зенит» начнёт терять очки.

Напомним, что команда из Северной столицы лидирует в таблице Российской премьер-лиги после 14 туров, опережая «красно-белых» на семь очков.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
22:46 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал игроков, которые не соответствуют амбициям ЦСКА
22:39 · Россия. Премьер-лига
Корнеев – о матче «Зенита» и «Сочи»: «Почти приговор интриге в РПЛ»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Пиняеву нужно остаться в «Крыльях Советов»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждёт очень интересная концовка сезона»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Машкарин — об игре ЦСКА с «Локомотивом»: «Мы уже потеряли незапланированные очки»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что «Зенит» продлит контракт с Ловреном
21:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Черчесов статуснее Карпина»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В матчах «Крыльев» было несколько ошибок судей, лишивших нас очков»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Осуждать Зобнина трудно, но отказ от сборной — это ненормально» 1
20:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Павлюченко — один из лучших нападающих в российской истории»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Реднапп – о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил шансы Пиняева перейти в российский топ-клуб
20:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может сменить эмблему 1
20:08 · Россия. Премьер-лига
​«Возвращение к истокам»: «Спартак» анонсировал сюрприз для фанатов видео
20:01 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Кержаков отреагировал на сравнение со своим братом
Все новости
Рекомендуем