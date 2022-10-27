Корнеев – о матче «Зенита» и «Сочи»: «Почти приговор интриге в РПЛ»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался об интриге в чемпионате России после победы «сине-бело-голубых» над «Сочи» со счётом 7:0.

«Это почти приговор интриге в РПЛ. Скорее, реальное соотношение сил в этом сезоне. Разница в классе игроков «Зенита» и «Сочи» была видна невооружённым глазом», – заявил экс-функционер петербургского коллектива в интервью «Чемпионату». По его мнению, борьбу за золотые медали подопечным Сергея Семака могут навязать только «Спартак» и ЦСКА. Однако такой расклад, по словам эксперта, возможен, если сам «Зенит» начнёт терять очки.

Напомним, что команда из Северной столицы лидирует в таблице Российской премьер-лиги после 14 туров, опережая «красно-белых» на семь очков.