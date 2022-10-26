Колосков рассказал о конкуренции в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о конкуренции в Российской премьер-лиге.

«Не только у нас, но много, где только две команды конкурируют — в Испании «Реал» и «Барселона», в Италии «Ювентус» и «Наполи», в Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Этому удивляться не надо. Здесь все в полном соответствии с тенденциями, которые есть в европейском мировом футболе», — заявил чиновник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Колосков отметил, что смотрит не только игры «Зенита» и «Спартака», а также «Динамо», «Краснодара», «Ростова» и «Крыльев Советов». По мнению эксперта, эти коллективы показывают самый яркий футбол в России.

После 14 туров «Зенит» лидирует с 36 очками, опережая находящийся за ним «Спартак» на семь баллов.

