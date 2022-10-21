Радченко объяснил причину обратной замены игрока «Зенита» Мостового в матче с «Крыльями Советов»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал обратную замену полузащитника «Зенита» Андрея Мостового во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Эксперт считает, что наставник петербуржцев Сергей Семак поступил правильно, заменив Мостового на 83-й минуте, поскольку к тому моменту «сине-бело-голубые» начали утрачивать контроль над игрой.

«Мне кажется, что замены, которые произвёл «Зенит» в матче с «Крыльями Советов», не усилили игру, а наоборот — после них потерялась какая-то динамика, владение инициативой. Как раз из-за этого в срочном порядке надо было что-то менять.

Что касается эмоций, нормальная ситуация. Не думаю, что у Семака и Мостового будет конфликт из-за этого», — цитирует Радченко «Чемпионат».

После победы «Зенит» набрал шесть очков, догнав по этому показателю самарцев. Отставание от лидера группы B «Спартака» составляет шесть баллов.