Стрепетов: Я на стороне Мостового

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о реакции полузащитника «сине-бело-голубых» Андрея Мостового на обратную замену.

«Я, как футболист, на стороне Андрея. Для меня эта замена – необязательная, а для футболиста это, конечно, мощная пощечина», — заявил Стрепетов «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что в такой ситуации игрок имеет полное право задавать вопросы Сергею Семаку.

Напомним, Мостовой вышел на поле во втором тайме в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», но был заменен спустя 22 минуты. После замены футболист ушел в раздевалку.

В этом сезоне Мостовой забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.