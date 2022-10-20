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Кубок России

Мостовой прошёл мимо журналистов без общения

20 Октября 2022 • 23:36 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прошёл мимо журналистов, которые ожидали его в микст-зоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок вошёл в игру на 61-й минуте матча. Позже последовало тренерское решение Сергея Семака об обратной замене, в связи с чем футболист оказался весьма расстроен.

Поединок четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. Дубль на свой счёт записал Иван Сергеев, гол в составе самарцев забил Александар Чиркович. Мяч, забитый Чирковичем в концовке матча, позволил самарской команде сохранить за собой верх над «Зенитом» в турнирной таблице своей группы.

Следующий матч между данными клубами планируется к проведению 30 апреля будущего года на стадионе в Самаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Андрей Мостовой
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