Барриос: «Зенит» усложнил себе жизнь в концовке игры»

Колумбийский хавбек «Зенита» Вилмар Барриос высказался о победе петербургского клуба во встрече четвёртого тура Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

«Немного усложнили себе жизнь в концовке игры. Победили — это самое главное. Двигаемся дальше. Сделаем работу над ошибками, чтобы не допускать такого больше», — цитирует полузащитника «сине-бело-голубых» издание «Чемпионат». По его словам, «Зенит» позволил оппоненту воспользоваться снизившимся давлением от чемпиона России, хотя в команде и знали о качестве контратак противоположной стороны.

Напомним, что победа над «Крыльями Советов» со счётом 2:1 оставила петербуржцев на третьей строчке в таблице группы Кубка. На счету подопечных Сергея Семака шесть очков.

