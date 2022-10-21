Барриос: «Задача - занять как можно более высокое место в группе»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России питерский «Зенит» переиграл самарские «Крылья Советов», несколько поправив свои дела в турнире, где пока что команда выступает не очень хорошо. События матча прокомментировал Вилмар Барриос, который надеется, что в итоге «Зенит» достойно выйдет из группы и сразится за победу в турнире.

- К сожалению, два выездных матча нам не удались. Сегодня мы выиграли и сравнялись по очкам с «Крыльями». Впереди еще два матча, будем думать о них. Задача — одержать победу и занять как можно более высокое место в группе, - заявил Барриос в эфире телеканала «Матч ТВ».