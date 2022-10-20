Мостовой разгневался из-за обратной замены Семака

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой остался недоволен решением главного тренера Сергея Семака во время матча Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

Отметим, что наставник «сине-бело-голубых» сделал обратную замену игрока сборной России, которого выпустил на 61-й минуте, что ожидаемо вызвало реакцию футболиста. Сообщается, что вингер высказал недовольство в адрес специалиста и сразу покинул поле «Газпром Арены», отправившись в раздевалку.

На поле Мостовой провёл 22 минуты, а его клуб одержал вторую победу в рамках Кубка, выиграв со счётом 2:1, однако оставшись на третьей строчке в своей группе.

