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Кубок России

Круговой может покинуть «Зенит» зимой эксклюзив

20 Октября 2022 • 21:03 Комментировать
Зенит
1:0
Крылья Советов
1 1.20 X 6.70 2 15.00
перерыв

24-летний защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой может покинуть клуб с берегов Невы в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Двукратного чемпиона России в составе «сине-бело-голубых» категорически не устраивает уделяемое ему количество игрового времени.

Прямо сейчас в Санкт-Петербуге проходит матч четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России, где местный клуб принимает самарские «Крылья Советов». На текущий момент счёт 1:0 в пользу хозяев поля, гол на своё счёт записал Иван Сергеев. Данил Круговой находится на скамейке запасных.

Прямую трансляцию кубкового поединка можно смотреть на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой Трансферы футбола - зима 2023
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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