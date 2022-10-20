24-летний защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой может покинуть клуб с берегов Невы в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Двукратного чемпиона России в составе «сине-бело-голубых» категорически не устраивает уделяемое ему количество игрового времени.

Прямо сейчас в Санкт-Петербуге проходит матч четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России, где местный клуб принимает самарские «Крылья Советов». На текущий момент счёт 1:0 в пользу хозяев поля, гол на своё счёт записал Иван Сергеев. Данил Круговой находится на скамейке запасных.

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