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Кубок России

Семак — об игре с «Крыльями Советов»: «У нас есть задача — побеждать в каждом матче»

18 Октября 2022 • 14:58 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.35 X 5.10 2 8.50
20.10 20:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 4-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача — побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 20 октября, начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Напомним, самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав 6 очков. «Сине-бело-голубые» расположились на третьей строчке, имея 3 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Семак
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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