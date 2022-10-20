Осинькин: «Сегодня в нашем исполнении был нормальный матч»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче против петербургского «Зенита» (1:2).

«Второй тайм, за исключением первых минут, был хорошим. Да, мы всегда хотим выигрывать. Но сегодня в нашем исполнении был нормальный матч», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Данный результат позволил самарской команде сохранить за собой вторую строчку в группе Фонбет Кубка России, где помимо «Зенита» принимают участие воронежский «Факел» (последнее место, ноль очков) и московский «Спартак» (первое место, 12 очков).

Перед окончанием группового этапа командам предстоит провести ещё по два матча.