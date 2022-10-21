Лепёхин — о Мостовом: «Каждый футболист должен понимать, что решение тренера оспаривать нельзя»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался про обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче с «Крыльями Советов».

«Каждый футболист должен понимать, что решение тренера оспаривать нельзя. Особенно важно не выносить это в публичное пространство, когда камеры направлены на тебя», — цитирует слова Лепёхина «Чемпионат».

При этом эксперт заявил, что любой игрок воспринимает обратную замену как личное оскорбление. По мнению Лепёхина, в матче с «Крыльями Советов» никакого провала со стороны Мостового не было.

«Зенит» одержал победу в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России над самарским клубом со счетом 2:1.