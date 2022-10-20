Сергеев: «На поле друзей нет»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал об эмоциях от дубля в ворота своей бывшей команды – самарским «Крыльям Советов».

«На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что вся петербургская команда естественным образом настраивалась на увеличение разрыва в счёте после перерыва. В связи с тем, что в футболе ничего нельзя предугадать, существовали некоторые опасения о том, что клуб не сможет удержать положительный результат.