Радченко заявил, при каких обстоятельствах у «Крыльев» будет шанс в матче с «Зенитом»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 4-го тура Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» — команда дерзкая, думаю, они будут играть в тот же футбол, в который играют всегда. Но, если они этой своей тактике сегодня не изменят, то «Зенит» выиграет», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что если самарский клуб будет играть от обороны на контратаках, то тогда у них будут шансы.

«Зенит» примет на своем поле «Крылья Советов» сегодня, 20 октября, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.