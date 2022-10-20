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Кубок России

Радченко заявил, при каких обстоятельствах у «Крыльев» будет шанс в матче с «Зенитом»

20 Октября 2022 • 14:46 Комментировать
Зенит
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Крылья Советов
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Через 4 ч. 56 мин.

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 4-го тура Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» — команда дерзкая, думаю, они будут играть в тот же футбол, в который играют всегда. Но, если они этой своей тактике сегодня не изменят, то «Зенит» выиграет», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что если самарский клуб будет играть от обороны на контратаках, то тогда у них будут шансы.

«Зенит» примет на своем поле «Крылья Советов» сегодня, 20 октября, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Радченко
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