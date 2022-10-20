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Кубок России

Дубль Сергеева в ворота бывших: «Зенит» отомстил «Крыльям Советов» за поражение в Фонбет Кубке России

20 Октября 2022 • 22:24 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

«Зенит» и «Крылья Советов» завершали на Крестовском острове программу четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Протокол игры  
Зенит2:1Крылья Советов
(1:0) Сергеев Иван II17'  
(2:0) Сергеев Иван II46'  
  79'Чиркович Александар (2:1)
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригао  81'Дуглас Сантос 61' (Мостовой Андрей ( 61'Бакаев Зелимхан 83') Кузяев Далер 61' (Круговой Данил ( 61') Барриос ВилмарВендел ЖералдоМалком ФилипеСергеев Иван II 83' (Мантуан Густаво ( 83') Клаудиньо Родригес
Запасные: Ерохин АлександрЧистяков ДмитрийБязров ДавидАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенИван Куарезма
Овсянников БогданБейл Гленн 46' (Коваленко Александр ( 46') Солдатенков АлександрБарач МатеоСоколов АртёмВитюгов Максим  19' 46' (Зотов Георгий ( 46') Бабкин Сергей 73' (Пиняев Сергей ( 73') Липовой ДанилХубулов Владимир 82' (Глушенков Максим ( 82') Шитов Владислав 78' (Чиркович Александар ( 78') Гапонов Илья
Запасные: Фролов Евгений ВадимовичРахманович АмерЕвгеньев Роман
20 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Александара Чирковича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Александара Чирковича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Опасная атака гостей (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Опасная атака гостей (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Ивана Сергеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Ивана Сергеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Ивана Сергеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Ивана Сергеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Зенит» в Кубке выиграл свой первый матч – у «Факела», а потом питерцы потерпели в этом турнире два подряд поражения. «Сине-бело-голубые» не взяли ни одного очка и не забили ни одного мяча в паре гостевых матчей – против «Крыльев Советов» и «Спартака». В тех играх Семак выставлял состав не первой силы, а теперь, на домашнюю встречу с «Крыльями», он отрядил на поле со стартового свистка всех бразильцев, за исключением Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы, который видится вторым номером.

Много критикуемый в последнее время Кассьерра не попал в заявку на матч – он перед игрой с самарцами тренировался по индивидуальной программе. На острие у питерцев вышел Сергеев, который особенно прославился во время выступлений именно за «Крылья Советов», где он установил в позапрошлом сезоне бомбардирский рекорд ФНЛ. И ведь как раз Сергеев оказался автором единственного гола сейчас в первом тайме. «Зенит» начал с преимуществом и отличился на 17-й минуте. Клаудиньо открылся на линии офсайда под проникающий и отдал влево на завершившего Сергеева (1:0).

На 34-й минуте Малком сбросил головой слева Сергееву, тот в прыжке ногой продлил мяч дальше, но забить там у зенитовцев не получилось. Вскоре Кузяев коротко скинул справа в центр на Сергеева, который под присмотром Солдатенкова коряво обработал мяч, толком не пробил – и не справился с Овсянниковым. На 42-й минуте Вендел после перепасовки закрутил мяч с левого полуфланга выше дальней девятки. Чуть позже Вендел на левом краю ушёл от Бабкина и прострелил, а Барач переправил мяч на угловой. Плюс ещё дальний удар Клаудиньо отразил Овсянников.

Начало второго тайма стало неудачным для «Крыльев». Минуты хватило зенитовцам, чтобы укрупнить своё преимущество в счёте в два раза. Ловрен в лучших традициях Ракицкого выпилил длинный перевод на Вендела, тот скинул вправо, и Сергеев переиграл Овсянникова в ближнем бою (2:0). Дальше «Зенит» несколько расслабился и позволил гостям создать два острых момента у ворот хозяев. Если Хубулов не попал в створ, то от Кержакова потребовался сэйв, чтобы нейтрализовать удар Соколова. После этого острота вернулась к воротам самарцев. Дальнюю попытку Караваева в правый угол вытащил Овсянников, как и удар Родригао головой после подачи корнера.

Также был перспективен прострел Караваева справа на Малкома, но первым на мяче всё-таки вырос разрядивший ситуацию Солдатенков. Упустив возможность сделать счёт 3:0, «Зенит» накликал себе нервную концовку. Сработали замены Осинькина: Чиркович реализовал вторым этажом подачу Пиняева (2:1). При благоприятном для самарцев стечении обстоятельств Барач восстановил бы статус-кво со штрафного, однако он немного не попал в левый угол, а в добавленное время Чиркович не переиграл в опасном эпизоде Кержакова. В итоге «Зенит» удержал победный счёт и взял у «Крыльев» реванш за поражение в гостевом кубковом матче. Дубль Сергеева принёс команде Семака три очка, и всего их теперь у питерцев шесть.

Кирилл Иванцов

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