Смородская: «Вопросов к дисциплине Мостового не было»

Бывшая президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового во время кубкового матча с самарскими «Крыльями Советов». Футболист воспитывался в школе «железнодорожников» с 14 лет.

Смородская рассказала о том, что в случае неподобающего поведения игроков ей приходила вся информация об инцидентах.

«Вопросов к дисциплине Мостового не было. Могу сказать, что Мостовой в молодежной команде выглядел очень бледно, особенно на фоне Миранчуков», - цитирует спортивного деятеля Legalbet.

Игрок остался недоволен обратной заменой в прошедшем кубковом матче.