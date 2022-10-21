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Кубок России

Смородская: «Вопросов к дисциплине Мостового не было»

21 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Бывшая президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового во время кубкового матча с самарскими «Крыльями Советов». Футболист воспитывался в школе «железнодорожников» с 14 лет.

Смородская рассказала о том, что в случае неподобающего поведения игроков ей приходила вся информация об инцидентах.

«Вопросов к дисциплине Мостового не было. Могу сказать, что Мостовой в молодежной команде выглядел очень бледно, особенно на фоне Миранчуков», - цитирует спортивного деятеля Legalbet.

Игрок остался недоволен обратной заменой в прошедшем кубковом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Чемпионат России Ольга Смородская Андрей Мостовой
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