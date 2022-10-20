«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

В четверг вечером «Зенит» проведёт домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают второе место в группе (6 очков), а «Зенит» - третье (3 очка).

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.