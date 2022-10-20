Семак: «Если Мостовому обидно — прекрасно. Значит, игроку не всё равно»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о реакции Андрея Мостового на решение тренера об обратной замене в поединке Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

«Это эмоции. То, что обидно — прекрасно, значит, ему не всё равно. Что касается характера, хотим, чтобы каждый игрок показывал свой характер исключительно на футбольном поле», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По словам Семака, нельзя подстроиться под желания каждого спортсмена, поскольку для тренера главное – это усиление игры по ходу встречи.

Напомним, что Мостовой был заменён после 22 минут на поле, что вызвало у вингера негодование. Андрей ушёл в раздевалку сразу после обратной замены. «Зенит» выиграл со счётом 2:1, но остался на третьей строчке в своём квартете за два тура до конца групповой стадии Кубка.

