Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Семак: «Если Мостовому обидно — прекрасно. Значит, игроку не всё равно»

20 Октября 2022 • 23:25 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о реакции Андрея Мостового на решение тренера об обратной замене в поединке Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

«Это эмоции. То, что обидно — прекрасно, значит, ему не всё равно. Что касается характера, хотим, чтобы каждый игрок показывал свой характер исключительно на футбольном поле», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По словам Семака, нельзя подстроиться под желания каждого спортсмена, поскольку для тренера главное – это усиление игры по ходу встречи.

Напомним, что Мостовой был заменён после 22 минут на поле, что вызвало у вингера негодование. Андрей ушёл в раздевалку сразу после обратной замены. «Зенит» выиграл со счётом 2:1, но остался на третьей строчке в своём квартете за два тура до конца групповой стадии Кубка.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Урал Урал
2
3
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
1.20 6.70 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
00:17 · Кубок России
Семак рассказал о выборе состава на матч с «Крыльями Советов»
00:00 · Кубок России
Барриос: «Задача - занять как можно более высокое место в группе»
20 Октября
23:47 · Кубок России
Сергеев: «На поле друзей нет»
23:42 · Кубок России
Барриос: «Зенит» усложнил себе жизнь в концовке игры»
23:36 · Кубок России
Мостовой прошёл мимо журналистов без общения
23:25 · Кубок России
Семак: «Если Мостовому обидно — прекрасно. Значит, игроку не всё равно»
23:21 · Кубок России
У вратаря «Сочи» Адамова перелом носа и верхнечелюстной пазухи
23:08 · Кубок России
Осинькин: «Сегодня в нашем исполнении был нормальный матч»
23:07 · Кубок России
Семак объяснил обратную замену Мостового
22:56 · Кубок России
Сергеев сообщил, что «Зенит» не выполнил задачу на матч с «Крыльями Советов»
22:43 · Кубок России
Талалаев отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата»
22:28 · Кубок России
Мостовой разгневался из-за обратной замены Семака
22:26 · Кубок России
Точилин: «Надо принять результат и смотреть вперёд»
22:26 · Кубок России
Ганчаренко: «По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом»
22:15 · Кубок России
Григорий Иванов: «Потасовку устроил арбитр»
Все новости