Семак рассказал о выборе состава на матч с «Крыльями Советов»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выборе состава своей команды на матч Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

«Считаю, что игра через два на третий или через три на четвертый — большая разница. Плюс матч домашний. Не нужно никуда лететь. У нас еще есть три дня до игры. Игроки успеют восстановиться. Всегда отталкиваемся от многих факторов», – заявил тренер «сине-бело-голубых» в послематчевом интервью.

Также специалист отметил нервозность концовки и небольшое сожаление от малой разницы забитых мячей. По его словам, сложно судить о перспективах «Зенита» в групповой стадии, однако лишний матч из-за третьего итогового места играть Семаку не хочется.

Напомним, что победа со счётом 2:1 оставила действующих чемпионов страны на третьей строчке в групповой стадии Фонбет Кубка России.

