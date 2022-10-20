Сергеев сообщил, что «Зенит» не выполнил задачу на матч с «Крыльями Советов»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о задаче на кубковый матч с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«Игра давалась, задача у нас была выиграть в два и более голов, потому что мы проиграли на выезде в Самаре», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Сергеев поведал, что практически под занавес футбольного противостояния клуб с берегов Невы пропустил обидный гол, из-за чего «сине-бело-голубые» не смогли подняться на второе место в группе – ведь самарский коллектив лучше петербургского по личным встречам.

В данном поединке Иван Сергеев сумел отметиться двумя забитыми мячами.