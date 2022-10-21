Стрепетов: После инцидента в игре с «Крыльями» наверняка зашевелится агент Мостового

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Андрея Мостового из стана «сине-бело-голубых».

«Для меня Мостовой – это один из перспективнейших игроков российского футбола. Об этом говорю не только я, а все специалисты», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, после случившегося инцидента в матче с «Крыльями Советов» агент игрока может начать поиски нового клуба для своего клиента. Любая столичная команда захочет подписать такого футболиста, добавил Стрепетов.

Напомним, наставник «Зенита» выпустил Мостового во втором тайме в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями», а через 22 минуты заменил игрока. Футболист задал несколько вопросов Сергею Семаку, а затем ушел в раздевалку.