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Кубок России

Веденеев рассказал, как будет проходить игра «Зенита» и «Крыльев Советов»

20 Октября 2022 • 09:17 Комментировать
Зенит
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Крылья Советов
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Через 9 ч. 36 мин.

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором петербуржцы на домашней арене примут «Крылья Советов».

По мнению эксперта, с первых минут в составе «Зенита» на поле выйдут несколько игроков неосновного состава. Однако, если игра у команды не заладится, то наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак прибегнет к помощи бразильских легионеров. Также Веденеев отметил и сильные стороны самарского коллектива.

«Они как-то на удивление сохраняют свежесть и динамику даже с учётом ухода тройки атакующих игроков. И продолжают играть в такой футбол, голы забивать, и смотрятся неплохо. Такой лёгкий феномен. Но надо сделать оговорку, что они хорошо играют против таких же, как они, раскрепощённых, кто не боится мяч потерять. Поэтому иногда получаются очень интересные комбинации», —  приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, что в первом очном матче между этими соперниками в рамках Фонбет Кубка России победу одержали «Крылья Советов» со счётом 2:0. После трёх сыгранных туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице группы B с тремя набранными очками в своём активе. Самарцы же идут вторыми, на счету которых шесть баллов.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 20 октября. Начало — в 20:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Веденеев
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